Árvore cai em aldeamento Pedras D'El Rei, em Tavira

Caiu este sábado de madrugada outra árvore no aldeamento Pedras D'El Rei, em Tavira, depois de, na passada terça-feira, uma oliveira centenária ter caído junto à piscina do aldeamento.Esta árvore partiu pelo tronco e tombou sobre um caminho movimentado que conduz às habitações. Não se registaram vítimas uma vez que a queda decorreu durante a madrugada, não havendo movimento naquela zona.A queda da oliveira centenária na passada terça-feira não feriu ninguém, mas assustou quem estava próximo tendo havido várias pessoas a correr e aos gritos.Primeiro cedeu um tronco e cinco minutos depois outro. Houve ainda um terceiro tronco que vergou mas que não chegou a cair.Neste aldeamento encontra-se ainda uma das árvores, também oliveira, mais antigas de Portugal com mais de dois mil anos.