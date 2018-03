Árvore cai na Rotunda da Boavista

Uma árvore de grande porte caiu, este sábado, na Rotunda da Boavista, no Porto.



O incidente não causou danos de maior nem afetou o trânsito, uma vez que a árvore em questão acabou por tombar para dentro do jardim, com apenas alguns ramos a ficarem na vida.



Como o acidente terá acontecido durante a noite, a queda desses ramos, no entanto, não afetou a circulação nem danificou quaisquer veículos.



Segundo apurou o CM no local, a raíz da árvore desprendeu-se do solo e tombou, na zona da rotunda perto da Casa da Música.



Os paus daí resultantes serão recolhidos do jardim na próxima segunda-feira. Durante a manhã, estiveram no local elementos camarários que cortaram ramos da árvore que cedeu devido ao vento forte que se fez sentir nas últimas horas na cidade do Porto.Os paus daí resultantes serão recolhidos do jardim na próxima segunda-feira. Em atualização



