"As coisas podem fazer-se, mas com regras": DGS permite arraiais

A diretora-geral da Saúde defendeu hoje que os arraiais se podem realizar mas em moldes diferentes dos outros anos, porque terão de cumprir as regras estabelecidas para minimizar a disseminação do novo cononavírus.

Durante a conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (covid-19, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que "nada impede que haja uma boa esplanada e que essa esplanada tenha música e que essa música seja acompanhada de um grelhador e de uma belas sardinhas".

No entanto, sublinhou Graça Freitas, é preciso cumprir as regras de distanciamento: "É uma nova normalidade. As coisas podem fazer-se, mas com regras".

A diretora-geral da Saúde referiu que, neste momento, já estão a funcionar "esplanadas ótimas, com muitas pessoas", que cumprem as regras e por isso "o risco é mínimo", mas também existem espaços onde "os riscos são demasiados".

Na quarta-feira, a ministra da Presidência afirmou que as autoridades iriam garantir que não se iriam fazer arraiais e festas populares, mesmo que fossem promovidas informalmente por estabelecimentos com licença para funcionar.

Presente na conferência de imprensa da DGS de quarta-feira, Mariana Vieira da Silva salientou que "desconfinamento não significa normalidade" e lembrou que "festas populares e arraiais estão expressamente proibidos".

A justificação para esta proibição prende-se com "as regras de distanciamento social", que impedem a realização de festas, mesmo privadas, que "têm sido pontos problemáticos nas últimas semanas", disse a ministra.

Questionada hoje se os arraiais estão ou não proibidos, Graça Freitas respondeu: "Um café pode ter uma esplanada, uma esplanada pode ter um grelhador, o grelhador pode ter sardinhas, isso não impede as pessoas todas que observem as regras, que será um arraial diferente do arraial do ano passado".

Portugal regista hoje 1.504 mortes relacionadas com a covid-19, mais sete do que na quarta-feira, e 35.910 infetados, mais 310, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.497 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,46%. Já os casos e infeção subiram cerca de 0,9%

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos (14.161), há mais 283 casos de infeção do que na quarta-feira (cerca de 2%).