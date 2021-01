As figuras da Tauromaquia que morreram em 2020

Seria muito extensa a lista de pessoas da Festa de Toiros a nível mundial que faleceram no decorrer do ano de 2020, sendo algumas delas vítimas da Covid-19, especialmente em Espanha. Cingindo-nos apenas aos muitos portugueses que morreram durante o ano e que estavam ligados à Tauromaquia, vejamos as vítimas:8 de Janeiro o antigo forcado do grupo de Montemor, José Manuel de Sousade 75 anos de idade faleceu de cancro;27 de Janeiro, no Hospital de Vila Franca, António José Viçoso, de 73 anos de idade, vítima de atropelamento sofrido uns meses antes, empresário e sogro e grande amigo do matador Rui Bento Vasques, até à última Temporada, director Tauromáquico da Empresa do Campo Pequeno;16 de Fevereiro, no Hospital de Cascais, vítima de crise cardio-respiratória, o popular Tó-Zé Martinho, de 72 anos de idade, antigo forcado de Santarém que se viria a distinguir como actor e autor de Televisão;6 de Abril, Manuel Rodrigo Café Filipe, valoroso campino de várias ganadarias, entre as quais Casa Veiga, onde esteve cerca de 15 anos, e que acabou por se estabelecer por conta própria com o seu jogo de cabrestos, faleceu aos 45 anos de idadevítima de AVC;8 de Abril, aos 83 anos de idade, faleceu no Hospital de Vila Franca, em intervenção cirúrgica a uma hérnia, o campino de prestígio, Orlando Rocha Vicente, que se distinguia pelas muitas vitórias em corridas de campinos e gincanas;2 de Maio, Manuel da Cruz, antigo forcado e cabo do grupo do Ribatejo;11 de Maio, faleceu aos 75 anos de idade, vítima de AVC, o antigo forcado do grupo de Santarém, José Alberto Pastoria de Azevedo, natural de Benavente, onde exerceu diversos cargos como comandante dos Bombeiros Voluntários, director da Sociedade Filarmónica Benaventense e dirigente da Santa Casa da Misericórdia;5 de Junho, Matilde Passanha Sobral, antiga provedora da Santa Casa da Misericórdia de Sobral de Monte Agraço, grande aficionada, filha e irmã de ganadeiros;27 de Junho, Paulo Braz, vítima de cancro, aficionado e colaborador das empresas tauromáquicas de Paulo Pessoa de Carvalho;5 de Julho, vítima de Covid, aos 84 anos de idade, no Hospital de Vila Franca, Mário Coelho, matador de toiros e importante figura da tauromaquia, dono de valioso espólio que se encontra exposto na Casa-Museu Mário Coelho, em Vila Franca de Xira;9 de Agosto, Eng. João Barahona Núncio, ex-padre, filho de Mestre João Núncio, excelente aficionado e membro da Direcção do Real Clube Tauromáquico;14 de Setembro, António Luís Roquette, antigo forcado do grupo de Lisboa;15 de Setembro, em Vila Franca de Xira, Jacinto Fernandes, antigo bandarilheiro, vítima de AVC; 16 de Setembro, Luís Branquinho, antigo forcado e cabo do grupo da Tertúlia do Montijo, pai do forcado Hugo Branquinho, faleceu no Hospital Garcia de Orta, após intervenção cirúrgica a uma perna;20 de Setembro, Manuel Prestes, antigo forcado do grupo da Chamusca e pai de Tiago Prestes, fundador e primeiro, cabo do grupo do Aposento da Chamusca;2 de Novembro, Joaquim Lázaro, antigo novilheiro e figura popular no meio tauromáquico da Chamusca;6 de Novembro, no Hospital de S. José, aos 72 anos, vítima de cancro, Rogério Amaro, antigo forcado do grupo do Montijo, empresário e apoderado de artistas;12 de Novembro, Luís Ribeiro, antigo forcado fundador dos amadores de Arronches;9 de Dezembro, Domingos Figueiredo (Graciosa), antigo forcado de Santarém e exímio equitador;10 de Dezembro, no Hospital do Barreiro, aos 89 anos de idade, vítima de AVC, Armando Soares, matadores de toiros e figura incontornável da Tauromaquia, como toureiro e como professor de toureio responsável pela carreira de vários jovens;27 de Dezembro, Hospital Amadora-Sintra, aos 81 anos José Paulo, antigo embolador e uma figura simpática das arenas.Na realidade foi um ano em que a Festa de Toiros viu desaparecer muitas figuras, algumas das quais tiveram muitos fãs em todo o mundo tauromáquico.