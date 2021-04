Isaura sobreviveu à Covid-19 depois de várias semanas em coma. Quando começou a recuperação no Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, não se mexia e mal falava. Natividade foi uma das pacientes que chegou em estado mais grave. Esteve 25 dias em coma. Desde dezembro que não está com a família. Ana entrou 100 por cento dependente. Agora é um dos casos de ...