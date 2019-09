"As Histórias do Joãozinho": O livro criado por crianças internadas no São João no Porto

Crianças internadas no Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, puseram em livro histórias de "magia, animação e fantasia" criadas por si, onde a única semelhança com a realidade é a doença.O livro infantil "As Histórias do Joãzinho", que vai ser lançado a 21 de setembro, é um "livro de crianças e para crianças", contou à Lusa a organizadora da obra, Ana Pinto, dado os autores serem as crianças.Durante meses, ao sábado, Ana Pinto reuniu com as crianças e, em grupo, iam delineando histórias que, agora, deram origem à obra, publicada pela Chiado Kids.Com nomes fictícios, a única semelhança com as suas realidades é a doença, contou.Ao folhear as páginas, o leitor encontrará histórias variadas envolvendo, principalmente, animais de estimação, magia, fantasia e animação como forma de despertar a imaginação, disse."Simbolizam [histórias] principalmente a magia da criatividade infantil e a importância de cultivar esta mesma. As histórias são uma pegada eterna das crianças e da união delas", ressalvou.A obra termina com uma pergunta que incentiva a criança à reflexão e incute valores importantes como a amizade, verdade, bondade, perdão e tolerância, destacou.No final há um espaço em branco reservado à criação de uma narrativa original pelas crianças que adquirirem a obra.Ana Pinto contou que as ilustrações do livro foram feitas por uma amiga sua e que a conceção do livro só foi possível graças ao recurso a "crowdfunding" (financiamento coletivo), senão "nada saía do papel".As verbas provenientes da venda do livro revertem para a unidade hospitalar para poder "melhorar" a vida das crianças, reforçou."As Histórias do Joãozinho" será lançado a 21 de setembro, pelas 16h00, no Hospital de São João.