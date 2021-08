As ideias para transformar o sexo... em exercício físico

O tempo é crucial. Não têm de ser, necessariamente, cinco minutos. Podem ser dois ou três ou quinze. Mas não podem ser duas horas. Queremos urgência e potência, tipo Usain Bolt, mas não o género Carlos Lopes porque isto não é nenhuma maratona. Os benefícios do sexo na saúde, tanto a nível físico como emocional, são bem conhecidos entre a comunidade médica. O sexo reduz as hipóteses de doenças cardiovasculares e, segundo um estudo científico recente, até diminui as probabilidades de contrair cancro da próstata.Conheça toda a história na Must