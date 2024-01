"As mulheres na cozinha, os gays na sombra, os emigrantes nos países onde nasceram."

"Sabemos o perigo que pode ser um grupo de pessoas sem rumo e poucas ideias. Como uma manada desembestada pode levar tudo à frente. Só que os animais são mais bondosos do que nós, e essa massa acéfala não segue uma flauta, mas um tom bélico que mascara ideias pobres, absolutas, desumanizadas. Onde é que já ouvimos isto? Por isso se inventaram as revoluções e a liberdade. Nem sempre a ordem é progresso, e uma certa visão do todo nem sempre soma todas as suas partes. No populismo não há elegância ou gentileza, atropela-se o outro porque é só mais um.

O populismo é um espectáculo que pretende amestrar os descontentes, e agora há imensas razões para se estar pouco saltitante. Por isso, está a espalhar-se por todo o mundo, em toda a sua boçalidade de agradar à maioria."





