As celebrações do Dia do Trabalhador voltam hoje às ruas do País e do Mundo, com as cautelas determinadas pela pandemia. O 1º de Maio é, mesmo em período de crise, um dia de reivindicações feitas em tom festivo. Contudo, na sua origem está, há 135 anos, uma manifestação de trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, em defesa das oito horas diárias de trabalho, onde morreram 11 pessoas e mais de 100 ...