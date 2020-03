As perguntas e as respostas ao novo coronavírus

São muitas as dúvidas e incertezas sobre o novo coronavírus que surgiu no final de 2019 na China.A epidemia infetou já mais de 115 mil pessoas em todo o mundo e provocou mais de quatro mil mortes.A China continua a lidar no número de vítimas mortais, com mais de 80.700 mortes.Foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Nunca tinha sido identificado antes em seres humanos. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.As vias de transmissão ainda estão em investigação. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores.As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória. Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.O período de incubação ainda se encontra sob investigação.Não existe vacina. Sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso as investigações para o seu desenvolvimento.Sim, a Organização Mundial de Saúde considera seguro. Até ao momento, não é conhecida a capacidade de transmissão da doença através do contacto com superfícies ou objetos, pelo que as precauções a ter são as relacionadas com medidas gerais de higiene.