As polémicas crónicas do médico do INEM apanhado em tourada

António Peças tem um espaço de opinião em jornal de Estremoz onde costuma "desancar" pessoas.

Para além de médico-cirugião e membro da equipa do heli do INEM do Hospital de Évora, António Peças é cronista no quinzenário local, o "Brados do Alentejo". No seu espaço de opinião fala sobre os assuntos que vão marcando a sua terra, Estremoz, e até a agenda mediática nacional."[Os pais] São pessoas queridas aqui na cidade, ele é que saiu assim com um feitio um bocadinho mais complicado. É colunista de um jornal local [Brados do Alentejo] e de cada vez que sai um artigo dele é sempre a desancar alguém", contou à SÁBADO uma pessoa de Estremoz que já o conhece desde pequeno.