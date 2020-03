As salas de cinema estão abertas mas há novas regras a cumprir. Saiba quais

Pelo menos metade das 535 salas de cinema da rede de exibição comercial continuará aberta, com reforço de higienização e regras de distanciamento entre espectadores, revelaram à Lusa duas das maiores exibidoras portuguesas.

Em comunicado, a NOS Cinemas, líder do mercado da exibição com 219 salas, revelou esta sexta-feira que manterá as sessões de exibição regular, mas com novas regras a vigorarem a partir de sábado, entre as quais a redução para metade da capacidade das salas ou até um máximo de 150 pessoas por sessão.

A exibidora recomenda ainda "uma distância mínima social" de, pelo menos, dois metros, aos espectadores dentro da sala e recorda que os bilhetes podem ser comprados antecipadamente 'online', com marcação de lugar.