ASAE anuncia apreensão de 975 quilos de adubos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou este sábado a apreensão de 975 quilos de adubos e corretivos agrícolas numa operação nacional de fiscalização sobre a comercialização de matérias fertilizantes.Além das 458 unidades e 975 quilos de adubos e corretivos agrícolas, foram apreendidos dois instrumentos de pesagem, uma máquina de venda automática, anunciou, em comunicado, a ASAE."Foram fiscalizados 64 operadores económicos e instaurados seis processos de contraordenação", explicou aquela entidade.De acordo com a ASAE, a "fiscalização incidiu sobre todas as matérias fertilizantes, colocadas no mercado, procedendo à verificação da rotulagem e das suas indicações obrigatórias na embalagem e dos documentos de acompanhamento, entre outras obrigações".