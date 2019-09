ASAE apreende livro ‘As Gémeas Marotas’

Um exemplar do livro ilustrado ‘As Gémeas Marotas’ foi apreendido na terça-feira pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) na Biblioteca Municipal dos Olivais, em Lisboa, no âmbito de um processo-crime, confirmou a força policial aoA apreensão, que visa a "preservação de prova", ocorreu no seguimento de uma queixa por usurpação de direitos de autor, que decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal.A obra humorística, com frases de cariz sexual – "A Gina gosta de pi..., a Gila prefere vag..."; "todos ficam à vontade, a Vanessa despe a blusa. Gila olha e já se baba. Vladimiro já tem tus..." –, é assinada por Brick Duna e destina-se a adultos. É uma paródia sexual aos livros infantis da coelhinha Miffy, protagonista de histórias para crianças do escritor holandês Dick Bruna.Também o livro que foi alvo da ação policial tem uma coelha com o mesmo nome. A obra do autor Dick Bruna é editada em Portugal pela ASA, do grupo editorial Leya. A queixa de usurpação de direitos de autor não partiu, contudo, do grupo Leya, referiu aofonte da editora.A ASAE esteve também na livraria Ler Devagar, em Lisboa, para apreender os livros, mas segundo o livreiro José Pinho não havia qualquer exemplar à venda.