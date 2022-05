ASAE destaca ação do parlamento da Madeira na criação da lei sobre vendas eletrónicas

O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Pedro Portugal Gaspar, elogiou esta quinta-feira a iniciativa do parlamento madeirense que permitiu criar uma lei nacional proibindo o bloqueio geográfico nas vendas eletrónicas.

"Cabe às entidades fiscalizadoras, à ASAE no continente, à ARAE [Autoridade Regional das Atividades Económicas] na Madeira e à IRAE [Inspeção Regional das Atividades Económicas] nos Açores, verificar a sua implementação e contribuir para eventuais aperfeiçoamentos que a lei terá de ter ou não [...], com vista a eliminar estes bloqueios e reforçar a coesão nacional", declarou.

Pedro Portugal Gaspar falava após uma audiência com o presidente do parlamento da Madeira, o centrista José Manuel Rodrigues, no Funchal.

"Esta visita insere-se na sinalização e no reconhecimento da iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira, agora transformada em lei geral da República", disse.

A proposta de lei pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas, remetida pelo parlamento madeirense à Assembleia da República, foi aprovada em maio de 2021 e publicada em janeiro de 2022.

O inspetor-geral da ARAE reconheceu que o comércio eletrónico traz "outros desafios" às autoridades nacionais e regionais, sublinhando que "as matérias do digital e dos 'sites', por vezes, têm uma outra localização e isso obriga a uma maior cooperação entre as três entidades".

Pedro Portugal Gaspar admitiu que "a fiscalização no mundo digital é mais difícil do que no físico".

"Temos que readaptar a nossa estratégia, sabendo que as coordenadas de tempo e espaço são outras, não há um horário prefixado, nem há uma localização física claramente identificável", reforçou.

A lei que proíbe o bloqueio geográfico nas vendas eletrónicas nas regiões autónomas da Madeira e Açores resulta do facto de muitos consumidores, sobretudo durante a pandemia de covid-19, se terem confrontado com limitações no acesso a esta forma de comércio por parte de empresas, que excluíam as suas áreas de residência das entregas das plataformas eletrónicas.

O diploma aprovado na Assembleia da República determina que as empresas estão impedidas de limitar ou impedir o acesso aos seus 'sites', ou de o redirecionar para outro 'site' sem o consentimento do consumidor, independentemente do local de residência.

Por outro lado, não podem aplicar diferentes condições a operações de pagamento 'online' com base na morada e têm a obrigação de disponibilizar condições de entrega dos seus bens ou serviços para a totalidade do território nacional.

A lei indica, no entanto, que as empresas podem apresentar condições de entrega distintas em função do local de residência, nomeadamente quanto ao custo da entrega ou transporte.

Na reunião com o presidente do parlamento da Madeira, o inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica manifestou "toda a disponibilidade" para contribuir para o eventual melhoramento do diploma.