ASAE instaura 70 processos a clientes por falta de teste e certificados falsificados

A ASAE instaurou 70 processos a clientes de bares e discotecas por falta de teste à Covid-19 e deteção de certificados falsos. A ação envolveu 56 inspetores e decorreu em várias cidades do país, tendo sido fiscalizados 97 operadores económicos, entre discotecas e bares.Foram instaurados 103 processos de contraordenação, dos quais 97 estão relacionados com incumprimento das regras esteabelecidas no contexto de pandemia.Segundo um comunicado da ASAE, foi ainda determinada a suspensão de atividade de quatro estabelecimentos em Santa Maria da Feira, Braga e Figueira da Foz.