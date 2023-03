Assédio a médicos gera pedido de suspensão à Unidade de Saúde do Alto Minho

O Sindicato dos Médicos do Norte exige a suspensão imediata do diretor de Medicina Crítica e Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) devido a "assédio moral/laboral aos médicos dessa instituição", refere a estrutura sindical em comunicado. A suspensão é pedida enquanto decorre um processo de inquérito interno.

Em causa estão "atitudes ameaçadoras desse diretor para com os médicos, que têm sido reiteradas, com elevação frequente do tom de voz, tentativa de contacto fora do local e horário de trabalho, em ambiente de chantagem constante e atemorização, que se reflete de forma negativa na vida pessoal e profissional dos médicos, colocando também em risco a qualidade dos serviços prestados aos doentes". O sindicato repudia esta situação, que classifica como inaceitável, e exige uma intervenção urgente da tutela, enviando uma missiva ao ministro da Saúde e entidades fiscalizadoras.

O Sindicato dos Médicos do Norte reuniu hoje com a administração da ULSAM, sediada em Viana do Castelo. Solicitou "providências imediatas", atendendo ao "atraso na passagem à categoria de assistente graduado, com a obtenção do grau de consultor, a ausência de avaliação e progressão na carreira, recusa em aplicação da jornada contínua em determinadas situações, bem como na falta de aplicação da majoração pelo trabalho suplementar prestado em alguns serviços.

Alerta também que "os cuidados de saúde primários encontram-se sem diretor clínico e presidente do conselho clínico há cerca de meio ano, com perturbação de todo o seu funcionamento e com repercussões nos cuidados prestados aos utentes".