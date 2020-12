Assembleia da Madeira constitui comissão de inquérito à exploração da Zona Franca

A constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a exploração da Zona Franca da Madeira e a aquisição do capital social da concessionária por parte do Governo Regional foi esta quinta-feira normalizada na Assembleia Legislativa do arquipélago.

"A conferência dos representantes dos partidos formalizou esta quinta-feira a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito de Serviços Públicos denominada 'Administração e Exploração da Zona Franca da Madeira ou Centro Internacional de Negócios da Madeira e aquisição de capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, Sociedade Anónima'", anunciou o presidente do parlamento regional.

Após a reunião da conferência dos representantes, o centrista José Manuel Rodrigues referiu que esta comissão tem "caráter obrigatório" e foi requerida com a "10 assinaturas do PS".

Sobre o objetivo desta comissão, adiantou que "visa inquirir o contrato de concessão de serviços públicos da Zona Franca e do Centro Internacional de Negócios da Madeira à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM)".

Também pretende abordar o processo de "aquisição por parte da Região de parte do capital social que era privado", enfatizou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

José Manuel Rodrigues acrescentou que esta comissão de inquérito à Zona Franca vai ser "constituída ainda este ano" e será composta por "quatro deputados do PSD, três do PS, um do CDS-PP e um do JPP", devendo "iniciar funções em janeiro".

Ainda complementou que esta comissão vai ser presidida, "por proposta do PSD, por um deputado do CDS-PP" e o relator será do PSD.

O PS terá a vice-presidência e também o cargo de secretário desta comissão, mencionou José Manuel Rodrigues.

Em 11 de dezembro, a Assembleia da República rejeitou um projeto de lei do PSD que tinha como objetivo prorrogar, até ao final de 2023, o período de admissão de novas entidades ao Regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Esta iniciativa mereceu os votos contra do PS, BE, PCP, PEV, PAN e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

O atual regime de benefícios fiscais do CINM permite a instalação de novas empresas até ao final de 2020, as quais beneficiarão da aplicação de uma taxa reduzida de imposto sobre os lucros (IRC) de 5% até 31 de dezembro de 2027.

Na véspera, o Governo português anunciou que pretendia prolongar até dezembro de 2021 o regime da Zona Franca da Madeira e vai aproveitar a iniciativa legislativa para introduzir alterações à lei que o clarifiquem e evitem utilizações abusivas.

Estas intenções sobre o Regime IV da ZFM constam de uma carta enviada ao Governo Regional da Madeira pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

O Governo Regional já anunciou que vai adquirir 51% do capital da SDM, a concessionária, tornando a Zona Franca numa estrutura pública.

Ainda na sequência de uma investigação aprofundada lançada já em 2018, o executivo comunitário anunciou em 04 de dezembro ter concluído que "a implementação do Regime III da Zona Franca da Madeira em Portugal não está em linha com as decisões de ajudas de Estado da Comissão".

Perante este desfecho, Portugal terá de "determinar o montante a ser recuperado de cada beneficiário individual" e "identificar, entre os beneficiários, aqueles que não respeitaram as condições estabelecidas nas decisões de auxílios estatais da Comissão de 2007 e de 2013, que aprovaram o regime III [da ZFM]", ou seja, a criação de emprego na região e uma ligação entre os lucros e uma atividade efetiva e materialmente realizada na Madeira.