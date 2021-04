Assembleia da República aprova por unanimidade apoios aos estudantes do ensino superior

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira por unanimidade a prorrogação das medidas de apoio aos estudantes do ensino superior, implementadas no ano passado no âmbito da pandemia da covid-19.

O texto final da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, que foi esta quinta-votado, decorre de iniciativas do PCP, do PS e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) no âmbito do ensino superior.

O projeto de lei do PS prorrogava medidas excecionais para estudantes do ensino superior, mais concretamente, o acesso geral "a todas as épocas de exames, em moldes a definir pelas instituições de ensino superior, designadamente em relação à inscrição para a época especial", definindo ainda "a exclusão do ano letivo 2020-2021 para efeitos de contabilização no âmbito do regime de prescrições" à semelhança do ano letivo anterior.

A iniciativa do PCP previa medidas de reforço dos apoios sociais e financeiros para alunos do ensino superior, incluindo a isenção de pagamento de propinas ou outras taxas enquanto durar a pandemia, a prorrogação do prazo para conclusão dos estágios curriculares e a devida concretização do regime de prorrogação da entrega de teses ou ainda o reforço de apoio psicológico a estes estudantes.

Já a proposta do PAN focava-se nas teses ou dissertações, com a clarificação da prorrogação do prazo para entrega e apresentação, através de uma norma interpretativa da lei.