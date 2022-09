A Assembleia da República vai discutir, no próximo dia 7 de outubro, a castração química de pedófilos. A medida consta de um projeto de lei do Chega, cujo agendamento foi aceite ontem em conferência de líderes parlamentares. O documento, a que o CM teve acesso, agrava as molduras penais aplicáveis aos crimes sexuais e introduz a sanção acessória de castração química para casos de reincidência.









Ver comentários