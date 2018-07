Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assembleia de Lisboa rejeita recomendação de criação de polo residencial universitário

Encontrar alojamento na capital tornou-se cada vez mais difícil para os estudantes.

Por Lusa | 00:05

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) rejeitou esta quinta-feira a recomendação dos deputados municipais do PSD que pretendia a criação de um polo residencial universitário com preços controlados na capital.



O documento, deliberado esta quinta-feira na reunião da AML, foi reprovado com os votos contra do BE, PS e de seis deputados independentes, a abstenção do PEV e do PCP e os votos a favor do MPT, PAN, PSD e CDS.



A recomendação do PSD, apresentada por Luís Newton no plenário, destacava que "Lisboa precisa de um polo residencial universitário que dê resposta a uma carência de cerca de 10 mil camas" e ao "escalar galopante do custo da habitação".



Intervindo na sessão, a deputada do PCP Ana Páscoa concordou que "não há dúvida que existe uma necessidade premente de alojamento universitário em Lisboa", mas argumentou que não é a Câmara que tem "de resolver este problema".



"Passar esta responsabilidade parece-nos realmente ir um bocado na linha das transferências de competências para as autarquias", criticou.



No mesmo sentido, a eleita do PEV Cláudia Madeira disse que "encontrar alojamento na cidade de Lisboa tornou-se cada vez mais difícil para os estudantes universitários quer em residências públicas quer em residências privadas", no entanto defendeu também que "não compete especificamente à Câmara a obrigação última de disponibilizar e providenciar a disponibilização e arrendamento de residências universitárias"



Por seu turno, o deputado do BE Tiago Ivo Cruz afirmou que os eleitos do PSD falam na sua recomendação "da dificuldade que é encontrar casa em Lisboa" e da especulação imobiliária, mas "omitem por completo as próprias responsabilidades do PSD com a lei das rendas que provocou essa mesma especulação imobiliária".



Já o deputado do MPT José Inácio Faria mostrou-se a favor da recomendação do PSD, afirmando que os problemas relativos ao alojamento na cidade têm vindo a agravar-se, com os estudantes a terem de se "sujeitar a habitações com parcas condições e a elevados preços".



No entender dos deputados do PSD, "a criação deste polo residencial universitário é uma forma (...) de intervir no mercado, permitindo diminuir substancialmente o problema de residências com que Lisboa se depara atualmente".



Na recomendação inicial constava que o PSD queria que uma parte desse polo fosse incorporado no projeto da Operação Integrada de Entrecampos. No entanto, o partido alterou o documento, passando a pedir que a Câmara assegurasse "uma alternativa para a construção das residências universitárias há muito prometidas para a área junto à Avenida das Forças Armadas".