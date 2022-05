Assembleia Municipal de Lisboa aprova voto de pesar pelo falecimento da jornalista Marta Louro

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou, esta terça-feira, o voto de pesar pelo falecimento da jornalista Marta Louro, com unanimidade. Na nota de pesar lê-se que "a AML (...) manifesta o mais sentido pesaar pelo seu desaparecimento, apresentando à família, colegas e amigos sentidos pêsames, guardando um minuto de silêncio em sua memória".A jornalista, de 27 anos, faleceu a 27 de abril, vítima de um acidente de viação no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, quando regressava aode uma reportagem. "Marta Louro era uma pessoa profundamente generosa, humanista, que, ao longo da vida, fez do serviço aos outros e à comunidade também uma missão" lê-se ainda na nota.A AML apresentou ainda o voto de pesar ao diretor doe ao Sindicato dos Jornalistas.