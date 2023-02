Uma assessora da ministra do Trabalho propôs ocupar a Ponte 25 de Abril, como forma de protesto contra os problemas da habitação em Portugal. “Temos de ir todos para a Ponte 25 de Abril. Acampamos na própria da ponte, fechamos a ponte, até sermos ouvidos”, disse Inês Franco Alexandre, em entrevista ao programa ‘A Minha Geração’, da Antena 3.









Em tom irónico, a assessora da ministra Ana Mendes Godinho, que tem a seu cargo a área da Inovação, sugeriu que uma conhecida empresa desportiva ‘patrocinasse’ o protesto, fornecendo tendas.

Nas redes sociais, Inês Franco Alexandre, licenciada em Psicologia, define-se como uma “ativista, empreendedora dos pés à cabeça e apaixonada por impacto social. Entusiasta pela vida, por aprendizagem e novas experiências. 154 centímetros de gente, o que me torna a pessoa com mais ideias por centímetro corporal”. Na entrevista, Inês Franco Alexandre explica a razão por que aceitou o cargo de assessora: “Disse sempre que nunca iria trabalhar no ministério ou no Governo”, mas ao perceber que “a mudança se faz por dentro” mudou de ideias. O Correio da Manhã questionou o Ministério do Trabalho, mas não obteve resposta.