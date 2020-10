Assista em direto à cerimónia final do Prémio Essilor: Excelência da Óptica

O Prémio Essilor: Excelência da Óptica é uma iniciativa Correio da Manhã e Jornal de Negócios, em parceria com a Essilor, que tem como objetivo reconhecer, inspirar, promover e destacar ópticas de Norte a Sul do País, que se distingam nos diversos campos de ação, dando-lhes visibilidade e amplificação mediática.



A iniciativa visa dar reconhecimento e inspiração às ópticas de diferentes dimensões, assim como, premiar o mérito em Portugal. Assista aqui à cerimónia final do Prémio Essilor: Excelência da Óptica.