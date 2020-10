Assista em direto à Conferência "Investir em saúde no pós-covid19"

Num momento em que todos os sistemas do mundo foram impactados de forma expressiva pela pandemia da COVID-19, interessa conhecer as suas consequências e traçar caminhos para o futuro.









da iniciativaterá lugar no dia(16h30-18h00), em modo virtual .Com os testemunhos de diferentes especialistas, oriundos dos países mais impactados pela pandemia, procura-se identificar partes de uma equação mais eficaz e sustentável.

Programa:

16h30 Boas-Vindas

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Filipa Costa, Diretora-Geral, Janssen

16h40 THE FUTURE OF HEALTHCARE AFTER COVID-19?

Rafael Bengoa, Diretor, Institute for Health & Strategy

Federico Lega, Professor de Gestão e Políticas de Saúde, Universidade de Milão

17h10 MESA-REDONDA

Alexandre Lourenço, Presidente, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

João Almeida Lopes, Presidente, APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica

Maria Gomes da Silva, Diretora, Serviço de Hematologia, IPO Lisboa

Ricardo Baptista Leite, Deputado, Assembleia da República

Ricardo Mestre, Vogal da Administração Central, Sistema de Saúde, IP

Victor Herdeiro, Vice-Presidente, AICIB – Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica

Moderação: Fátima Campos Ferreira, Jornalista