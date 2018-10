Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação Académica da Universidade da Beira Interior condena alegada praxe violenta

UBI confirmou que recebeu uma participação de um aluno relativa a "atos de violência".

17:44

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), condenou esta segunda-feira uma alegada praxe violenta que terá sido praticada por alunos daquela instituição e defende que o caso deve ser "investigado até às últimas consequências".



"A AAUBI não se revê neste tipo de atitudes e, como é óbvio, condena estes comportamentos que vão contra todos os valores que devem nortear a integração dos novos alunos, tais como a solidariedade, amizade e companheirismo", afirmou o presidente da AAUBI, Afonso Gomes, em declarações à Lusa.



Em resposta enviada à Lusa, a UBI, sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco, confirmou que recebeu uma participação de um aluno relativa a "atos de violência" que terão ocorrido na última semana e informou que já fez queixa ao Ministério Público e que abriu um processo de averiguações.



"Provando-se os factos, a sanção poderá chegar à interdição da frequência da UBI durante cinco anos", salienta a UBI.



Na edição de domingo, o jornal "Correio da Manhã" noticiou que dois alunos do Curso de Ciências Biomédicas terão sido escolhidos pelos autores da praxe e levados, durante a noite, para a Serra da Estrela, onde terão sido obrigados a despir-se e a colocar-se de gatas, acabando por ser agredidos com pás.



Para o responsável da AAUBI, a situação relatada não respeita o espírito cívico e académico e, a confirmar-se, "é algo que tem de ser punido", dentro do previsto na lei.



Em comunicado emitido esta segunda-feira, a AAUBI também defende que "o caso deve ser investigado até às últimas instâncias" e lembra que a associação está "à disposição de alunos que se sintam coagidos ou lesados em situações que possam colocar em causa a sua integridade física moral e psicológica, mobilizado todos os recursos necessários para os auxiliar".



A AAUBI lembra ainda que ao longo dos anos tem levado a cabo várias ações de cariz solidário que visam a integração dos novos alunos.