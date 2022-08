Fonte da IP afirma que o abate se tornou “absolutamente necessário” para a definição dos novos alinhamentos dos dispositivos de segurança e retenção.



A Quercus acusou a Infraestruturas de Portugal (IP) do corte “manifestamente desnecessário” de “dezenas de árvores” junto da EN101, no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, a propósito da obra de requalificação daquela via.Fonte da IP afirma que o abate se tornou “absolutamente necessário” para a definição dos novos alinhamentos dos dispositivos de segurança e retenção.

A associação ambientalista fala em dezenas de carvalhos-alvarinhos e ciprestes do Buçaco que estarão a ser abatidos no troço entre Vila Verde e o limite do concelho com Ponte da Barca.



As árvores foram plantadas pela Junta Autónoma de Estradas no século passado.