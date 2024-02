A Associação Cultural e Recreativa Gatão nega que um jogador seu tenha feito insultos racistas ao angolano David Zangui, da Associação Desportiva Fridão, em jogo da Taça da Associação de Futebol Popular de Amarante.“Não existiram, no jogo em causa, quaisquer insultos racistas por parte de nenhum elemento”, disse a Direção do Gatão, frisando que “o jogador expulso ainda agrediu outro jogador do Gatão, com um soco”, tendo recebido “assistência médica”, pelo que o assunto “será resolvido” pelas autoridades. Zangui mantém as acusações, como onoticiou, e diz que elementos do Gatão o contactaram para fazer as pazes.