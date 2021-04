Associação das Agências de Viagens e Turismo adverte que fim do estado de emergência não é fim da crise no turismo

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, lembrou esta quinta-feira que o fim do estado de emergência não leva consigo o fim da crise no setor.

"Lá porque o estado de emergência desaparece, isto não deixa de ser a maior crise das nossas vidas. É a maior crise das nossas vidas e vai levar tempo e vai envolver um grande esforço, um grande esforço de todos", disse no final de um encontro com a direção da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

A direção nacional da APAVT reúne-se na sexta-feira, no Funchal, com a Associação de Promoção da Madeira, com o secretário regional do Turismo e Cultura e com agentes de viagens e operadores nacionais.

Pedro Costa Ferreira alertou ainda para o facto de o "momento da retoma" ser "uma enorme armadilha para todas as empresas portuguesas".

"Os custos têm um comportamento quase binário: ou não existem porque estão em 'lay-off' ou regressam porque regressamos à atividade e as receitas vão regressar lentamente. Vamos ter problemas de tesouraria e já temos imensos problemas de recapitalização", afirmou o responsável.

"Se nós não mantivermos uma oferta ativa e viva no momento de retoma, simplesmente não recuperaremos do ponto de vista macroeconómico, quer na Madeira, quer em Portugal" continental, disse.

Pedro Costa Ferreira elogiou ainda a política que a Madeira tem desenvolvido como "corredor verde", de controlo de quem entra, em época de pandemia da covid-19.

"A Madeira já o faz desde o ano passado com excelentes resultados", reconheceu.

A Madeira é este ano, e pela segunda vez consecutiva, o destino favorito da APAVT.

