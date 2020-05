Associação de Bares da Zona Histórica do Porto defendem: “Bares e discotecas só depois da vacina”

A reabertura de bares e discotecas não pode acontecer antes de haver uma vacina. "Estamos a falar de locais de confraternização, por isso, na minha opinião, a reabertura de bares e discotecas antes de existir uma vacina é impensável", explica Mário Carvalho, proprietário de um bar no centro do Porto.A preocupação foi manifestada, esta quarta-feira, em conferência de imprensa da Associação de Bares da Zona Histórica, que serviu para apresentar algumas exigências ao Governo."Abrir agora discotecas e bares é complicado. Exigimos a isenção dos pagamentos à Segurança Social e Finanças, à exceção do IVA, apoio a fundo perdido da verba correspondente aos salários dos postos efetivos durante nove meses", afirmou António Fonseca, presidente da Associação.

