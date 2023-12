Associação de bombeiros e polícias entrega cabazes a famílias carenciadas de Vila do Conde

A Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas entregou, esta sexta-feira à noite, 60 cabazes com bens alimentares a famílias carenciadas do concelho de Vila do Conde.

Além da associação, composta por elementos das forças de segurança (PSP e GNR), bombeiros e profissionais da segurança privada, a ação solidária contou ainda com a colaboração do Albergue de Peregrinos de Vairão, dos grupos Ajuda Hoje e Árvore em Movimento e da Associação Cívica São Salvador.

Além dos cabazes alimentares foram também entregues brinquedos às crianças destas famílias carenciadas.

"A felicidade destas famílias, principalmente das crianças, é o mais importante para nós. Vamos continuar a promover este tipo de ações, sobretudo nestas épocas festivas, tentando sempre ajudar o maior número de famílias", refere Bruno Brini, presidente Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas.