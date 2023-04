‘Cidades desenhadas por quem as vive’ é o lema da associação Rés do Chão, de Lisboa, que foi criada em 2014. Três anos depois tornou-se naquilo que é atualmente.



A equipa de cinco arquitetos desenvolve projetos de arquitetura e de urbanismo com participação, ou seja, em cada trabalho envolvem as pessoas através de um processo participativo.