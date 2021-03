Associação distribui alimentos a mais de 600 pessoas carenciadas de Vila Nova de Gaia

A Associação de Proprietários da Urbanização de Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia, vai distribuir alimentos a 632 pessoas carenciadas, no próximo dia 16, informou aquela entidade. Devido às restrições logísticas e impostas pelo estado de emergência, não haverá entrega ao domicílio, sendo que os beneficiários terão de se deslocar à instituição.

A iniciativa foi autorizada pelo Núcleo de Intervenção Social - Unidade de Desenvolvimento Social do Centro Distrital do Porto da Segurança Social. Abrange os beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que é cofinanciado pelo Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, da União Europeia. Será ainda mantida, naquele dia, a entrega diária de excedentes alimentares frescos, entre as 09h00 e as 10h00.

Segundo dados da Associação de Proprietários de Vila d'Este, foram distribuídos, ao longo do ano passado, naquela urbanização, 122 mil quilos em cabazes mensais, além de 43 mil quilos em doações alimentares diárias.