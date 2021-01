Associação garante que Governo não seguiu vontade de Marcelo sobre fim da proibição de venda de livros

Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) anunciou, este sábado, que "foram surpreendidos com a continuação da proibição da venda de livros [no Novo Estado de Emergência] o que levou a concluir que o Governo não seguiu a vontade mostrada pelo Presidente da República de não limitar o acesso ao livro a todos os portugueses e em todo o País".





Segundo a Associação, o Presidente da República demonstrou vontade em alterar a proibição da venda de livros em Portugal, no novo decreto do Estado de Emergência, o que não se verificou."Além desta severa limitação a um bem essencial como o livro, o argumento considerado no despacho 714-C/2021 emitido pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital no dia 15 de Janeiro de 2021 para não permitir a venda de livros porque pode "conduzir a um certo desequilíbrio de mercado" pode tornar-se no catalisador da maior falência de editores de uma só vez que alguma vez Portugal assistiu", pode ler-se no comunicado da AssociaçãoA Associção lamenta que "num setor que não pode esperar mais tempo e que é já de si fragmentado e frágil, onde o livro é relegado pelos poderes executivos e onde os editores são deixados sós a operar num mercado pequeno e instável, o corte de acesso aos pontos de venda que legalmente podem estar abertos faz com que dezenas de empresas de várias dimensões e estruturas estejam à beira de despedir milhares de colaboradores diretos e indiretos, de deixar de pagar a milhares de autores e diminuir consideravelmente a diversidade cultural portuguesa".