Associação Jornada Principal não desiste de encerramento do Aterro de Valongo

Cansados dos cheiros nauseabundos e daquilo que chamam de desrespeito pelos sobradenses, os representantes da associação Jornada Principal voltaram a escrever ao Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para dar conta de relatos dos moradores que afirmam que diariamente chegam ao Aterro de Sobrado, em Valongo, contentores marítimos com resíduos.



"Esses são depositados em aterro sem qualquer tipo de tratamento de separação/triagem para valorização e consequente introdução da matéria prima na economia circular", diz a carta enviada ao governante. Por isso, a associação - que há anos luta pelo encerramento do aterro - quer saber "se a proibição da receção de resíduos importados imposta por Governo, em 2020, ainda se mantém em vigor ou se a tutela determinou outra orientação no sentido de viabilizar a receção de resíduos importados em que a única finalidade seja o depósito em aterro".

Recorde-se que o Governo anunciou o ano passado que "desde 1 de maio, de 2020, o aterro da Recivalongo, no concelho de Valongo, deixou de receber resíduos provenientes de outros países. Note-se que os resíduos importados ali depositados, durante este ano, resultaram de autorizações concedidas em 2019, que agora se extinguiram", podia ler-se numa nota publicada no portal do Governo no dia 8 de maio, de 2020. A mesma nota referia que "foi ainda recusada a entrada, este ano (2020), para eliminação no aterro da Recivalongo, de 25 mil toneladas de resíduos provenientes de outros países".



Tendo em conta essa proibição e havendo relatos recentes de habitantes de Sobrado que afirmam que, nos últimos tempos, chegam contentores marítimos com resíduos, a Associação Jornada Principal pediu esclarecimentos ao ministério de João Matos Fernandes.

A Associação - que luta pelo encerramento do aterro de Sobrado - lançou uma petição pública para exigir ao Presidente da República o fim do aterro. No texto que acompanha a petição, a associação explica que o objetivo é proteger e defender a população, "salvaguardando o futuro da terra que consideram sua". "O objetivo principal é o encerramento do aterro existente na Vila de Sobrado, algo que se considera essencial e imperativo, em prol da qualidade de vida de todos os cidadãos e em defesa do meio ambiente, não só desta união de Freguesias, como de todo o Município", diz o documento que acompanha a petição assinada já por mais de três mil pessoas.