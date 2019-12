Associação recebe três prendas do empresário Jorge Mendes

O Natal chegou mais cedo à Associação Hípica e Psicomotora de Viseu (AHPV). E tudo porque o superagente da FIFA Jorge Mendes decidiu deixar três prendas no ‘sapatinho’ desta associação que tem como missão promover a reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência, com rigor, equidade e em espírito de solidariedade.O empresário de Cristiano Ronaldo soube que a AHPV, através das terapias realizadas com cavalos, apoia todas as semanas mais de cem crianças com necessidades especiais e não hesitou em ajudar.Em dia de chuva intensa, foi conhecer as instalações onde decorrem as sessões, no Centro Hípico Montebelo, em Farminhão, nos arredores de Viseu, e no final comprometeu-se a apoiar as crianças, ajudando esta instituição particular de solidariedade social."Temos um projeto para a criação de uma unidade especializada de apoio para as crianças, mas faltava-nos a verba para avançar com a obra. O Jorge Mendes decidiu apoiar este nosso projeto que, com certeza, irá fazer toda a diferença para as nossas crianças", explicou Diogo Henriques, membro da direção da AHPV.Mas a ajuda do empresário não fica por aqui. Jorge Mendes irá comprar um cavalo, que se irá juntar aos quatro da AHPV, e assim reforçar e ampliar a abrangência das terapias. Com vista à participação de atletas nos Special Olympics, Jorge Mendes irá ainda comprar uma rulote para o transporte destes animais."Já por várias vezes tentámos obter apoios do Estado mas, para já, nunca nos foi dada qualquer ajuda. Vamos continuar a angariar verbas através dos nossos meios, quer seja através de festas de aniversário até às aulas de equitação federada", concluiu Diogo Henriques.A direção da associação considerou a atitude do empresário "extremamente importante" para que o apoio, sobretudo às crianças mais desfavorecidas, prossiga e com qualidade.Mesmo debaixo de chuva, Jorge Mendes percorreu diversas dependências da associação, verificando as reais necessidades da instituição.A Associação Hípica e Psicomotora de Viseu e o Clube Desportivo de Tondela assinaram um protocolo de cooperação com o objetivo de aumentar o número de adeptos e praticantes da modalidade e cimentar o hipismo desportivo na região.As sessões de equitação terapêutica pretendem proporcionar às pessoas com necessidades especiais um melhor desenvolvimento biopsicossocial, estimulando o melhor das suas potencialidades.São cada vez mais os médicos que indicam a hipoterapia às crianças e jovens com necessidades especiais. No entanto, esta modalidade desportiva e terapêutica não conta com qualquer apoio ou comparticipação do Estado.