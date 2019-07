Associação sindical diz que Governo dá sinais de interesse em resolver problemas na PJ

O presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) disse esta terça-feira que "o Governo deu sinais de estar interessado em solucionar o problema do Estatuto de Carreira, o que poderá evitar a greve já agendada na PJ.Em declarações à agência Lusa, Ricardo Valadas disse que as negociações com a ministra da Justiça estão a decorrer e que "o Governo já deu sinais de estar interessado em solucionar os problemas" reivindicados e "cumprir com o que tem vido a advogar", de dotar a Polícia Judiciária (PJ) dos meios para combater a corrupção, a criminalidade económica e a criminalidade violenta e organizada.O sindicalista adiantou à Lusa que a ASFIC não vai participar nas manifestações na quarta-feira em Lisboa e Porto, organizadas pela Fesap (Federação de Sindicatos da Administração Pública), dos trabalhadores de apoio da PJ e de "alguns inspetores".Ricardo Valadas explicou que esta é uma manifestação organizada pela federação e que os inspetores que irão participar pertencem a um "pequeno sindicato" que foi constituído quase na fase final do processo de negociação do Estatuto de Carreira e que aderiu à Federação.As questões remuneratórias são um ponto de discórdia, desde logo porque, explicou o representante sindical, na última proposta apresentada o rendimento líquido dos inspetores seria inferior ao atual, mas também porque a proposta para um exercício de funções em exclusividade "não se materializava em rendimento" adicional para o compensar.Diferendos salariais estão também na base da ação judicial que a ASFIC intentou contra o Estado, e que deu entrada num tribunal de Lisboa no dia 19 deste mês, para reivindicar o pagamento devido a 1.200 inspetores de parte do subsídio de risco que foi indevidamente cortado durante uma década, uma situação que foi corrigida com efeitos a janeiro de 2019.A cada inspetor, adiantou Ricardo Valadas, é devido um montante de cerca de 1.500 euros, o total correspondente aos cerca de 12 euros cortados mensalmente desde 2008.No entanto, a ação judicial apenas abarca o período entre 2010 e 2018.A ASFIC tem agendada a partir de 02 de agosto uma greve a todo o trabalho suplementar entre as 17:00 e as 09:00, em protesto contra a proposta do Governo para os estatutos profissionais, e que pode prolongar-se até ao final do ano, caso não haja acordo.Ricardo Valadas disse acreditar contudo num acordo até ao final da legislatura, "uma vez que o primeiro-ministro reiteradamente tem afirmado a necessidade de reforçar a PJ, reiteradamente afirmado a necessidade de combate à corrupção".O sindicalista alertou que uma greve "irá travar todas as operações da PJ, porque cerca de 90% do trabalho é feito fora do horário normal de expediente e as pessoas não vão fazer esse trabalho" extraordinário.