Associação Zero dá parecer negativo a mais voos noturnos em Lisboa

A associação ambientalista Zero deu parecer negativo sobre a portaria que permite voos noturnos acrescidos em Lisboa a partir de dia 18, considerando que tal terá "impactos socioambientais muito negativos sobre populações de Lisboa e Loures".

"A Zero opõe-se frontalmente a voos noturnos sem limites no aeroporto de Lisboa durante mais de um mês" e considera "ilegítimo" que em nome da atualização de um sistema de controlo de tráfego aéreo "os cidadãos de Lisboa e Loures sejam chamados a ser sacrificados com níveis de ruído noturno intoleráveis", considera a associação em comunicado.

No início de agosto foi anunciado pelo Governo a intenção de aprovar uma portaria que permita anular temporariamente a parte da lei que estabelece restrições ao tráfego aéreo noturno entre as 00h e as 06h, que a NAV (Navegação Aérea) quer que seja entre o dia 18 e 29 de novembro, para implementar um novo sistema de controlo.