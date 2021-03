Associações de fibrose quística consideram autorizações especiais para tratamento "insuficientes"

As Autorizações de Utilização Especial (AUE) do medicamento inovador Kaftrio são "insuficientes" para o tratamento da fibrose quística e não podem ser vistas como solução, consideraram esta segunda-feira as associações nacionais da doença.

Em resposta a um comunicado do Infarmed, que lembrava a possibilidade de recurso às AUE, a Associação Nacional (ANFQ) e a Associação Portuguesa (APFQ) de Fibrose Quística acusaram a agência estatal de lentidão nos processos de aprovação dos tratamentos e frisaram que as AUE "não são resposta" para os doentes que padecem daquela degeneração hereditária.

"São uma tentativa de 'remediar' que traz mais custos, tanto humanos como monetários, a médio e longo prazo. Como tal, não são solução e não podem ser vistos como tal", consideram as duas associações em comunicado conjunto enviado à agência Lusa.