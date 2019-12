Associações de imprensa esperam medidas no OE2020 que "invertam" problemas do setor

As associações Portuguesa de Imprensa (API) e de Inspiração Cristã (AIIC) enviaram este sábado uma carta ao primeiro-ministro a pedir ao Conselho de Ministros que "tenha a coragem de consagrar" medidas orçamentais "que invertam os graves problemas" do setor.

As duas entidades - Associação Portuguesa de Imprensa (API) e Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC) - "representam mais de 90% dos editores de jornais e revistas de distribuição nacional, regional ou local, em papel e/ou digital", referem os presidentes, João Palmeiro e Paulo Ribeiro, respetivamente, no início da sua missiva ao primeiro-ministro, António Costa.

Aproveitando a reunião do Conselho de Ministros que está a decorrer para aprovar o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), as duas associações defendem que "as medidas de apoio que têm vindo a propor são absolutamente essenciais para a existência de uma imprensa livre e plural, indispensável num Estado de Direito".

Salientando que os apoios que reclamam "não dependem de qualquer avaliação, simpatia ou opinião política favorável, nem propiciam favores, não consubstanciam dependências, antes reforçam a independência", apontam que "sem medidas imediatas e urgentes, que podem e devem depois vir a ser reforçadas, a imprensa ficará, aí sim, numa posição ainda mais débil e dependente dos poderes económicos e políticos, não podendo cumprir o seu papel, indispensável num regime democrático que vive já a pressão das chamadas 'fake news' [desinformação], a ameaça do populismo e a pressão da propaganda".

Além disso, "o combate à iliteracia, uma das principais preocupações da Comissão Europeia e também do Estado português, só poderá ser eficaz no futuro com a participação ativa da imprensa e dos seus jornalistas", apontam.

"Por todas estas razões, esperamos que o Conselho de Ministros tenha a coragem de consagrar, no Orçamento de Estado, medidas que invertam os graves problemas atuais da imprensa e o horizonte obscuro que deixa antever uma razia de todo o setor", defendem.