Associações de pais preocupadas com as escolas devido às greves querem serviços mínimos

A confederação de pais defendeu esta terça-feira que, perante as greves dos professores e a sua duração, "o Governo deve, com urgência, decretar serviços mínimos" para que os alunos possam permanecer na Escola em segurança e com refeições.

A Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) manifestou esta terça-feira também a sua preocupação com o normal funcionamento das escolas e com a avaliação dos alunos face às paralisações dos professores, sem questionar a legitimidade das greves, mas pondo em causa as formas escolhidas pelos docentes, como seja a greve ao primeiro turno, entre outras.

"Reafirmamos que não questionamos a legitimidade de se fazer greve, mas não podemos deixar de estar preocupados e esta é a nossa principal responsabilidade, com as aprendizagens e com as condições socioeducativas das famílias. Qualquer perturbação no normal funcionamento das escolas tem maior impacto nas famílias e nos alunos mais vulneráveis e este tipo de greve é ainda mais penalizadora para estas famílias e para estes alunos", afirma a Confap, numa nota enviada à agência Lusa.