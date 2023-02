O início das obras de um empreendimento nos terrenos do Clube de Golf do Estoril (CGE) levou os associados a criarem um movimentos de ‘amigos do golfe’ em que questionam o futuro desta modalidade desportiva no concelho de Cascais, bem como os prejuízos paisagísticos e no turismo decorrentes das obras.Os trabalhos começaram junto do buraco 8 do campo, que é propriedade da Estoril Plage (EP), e, segundo o CM apurou junto de associados sob anonimato, “a direção do Clube não dá uma explicação clara sobre o futuro da modalidade”. “O golfe da forma como é conhecido em Cascais há 80 anos está em risco”, dizem.teve acesso, a direção do clube informou que a EP compromete-se intervir em todo o campo “melhorando caminhos, campos de treinos e piscina”, considerando “positivas as garantias dadas”.“Pretendemos manter as melhores relações com o CGE e com os seus associados”, comunicou, por sua vez, a administração da Estoril Plage. Também o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, explicou que “o projeto está licenciado”, adiantando existir uma “capacidade construtiva menor do que aquilo que era previsto com a obrigatoriedade de recuperar o Clubhouse”.