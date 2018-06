Associados do Montepio preparam petição a pedir transparência na Mutualista

Personalidades procuram a alteração dos procedimentos nas eleições previstas para dezembro.

Por Lusa | 07:32

Associados da Associação Mutualista Montepio Geral estão a preparar uma petição para entregar à Mesa da Assembleia-geral a pedir maior transparência na Mutualista e alteração dos procedimentos nas eleições previstas para dezembro, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Entre os mais de 100 associados que subscrevem a petição estão personalidades que nas últimas eleições integraram listas de oposição a Tomás Correia, que venceu as eleições, como Bagão Félix (antigo ministro do Trabalho e das Finanças, em governos PSD/CDS-PP) e António Godinho (ex-trabalhador do Montepio e empresário), que em 2015 concorreram pela lista "Renovar o Montepio", e ainda Eugénio Rosa (economista ligado ao PCP), Carlos Areal e Viriato Silva (atuais membros do Conselho Geral da Mutualista), que integravam a lista "Segurança, transparência, confiança na gestão do Montepio: defender o mutualismo".

Entre os signatários da petição estão também as personalidades que organizam esta quinta-feira (07 de junho), pelas 17:45, uma sessão de reflexão sobre o Montepio, no Auditório Montepio Geral, em Lisboa.