AstraZeneca esconde 29 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

A polícia italiana encontrou 29 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca num armazém em Roma, depois de ter sido alertada pela Comissão Europeia. Segundo o jornal italiano ‘La Stampa’, as autoridades europeias suspeitam que a farmacêutica estava a tentar exportar os fármacos para o Reino Unido.A empresa alega que 16 milhões eram para ficar na União Europeia e 13 milhões para o programa Covax, destinado a países mais carenciados, justificando, assim, o facto de não ter reportado à União Europeia (UE) - a exportação de vacinas por motivos humanitários está isenta desse controlo. As imunidades encontradas estavam na empresa Catalent, que trata do acondicionamento.

As 29 milhões de doses encontradas superam largamente as 17 milhões entregues até agora à UE pela AstraZeneca, depois de a farmacêutica se ter comprometido a entregar 90 milhões neste primeiro trimestre.





Este novo episódio vem intensificar a guerra com o Reino Unido pelas vacinas. “A UE já exportou 10 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca para o Reino Unido e, até agora, recebemos zero do Reino Unido”, disse o comissário europeu Valdis Bombrovskis.





A Comissão Europeia reforçou ontem os mecanismos de controlo da exportação de vacinas. Sempre que o destino for um país com nível de vacinação mais elevado a exportação pode ser bloqueada. O primeiro-ministro, Boris Johnson, reagiu com avisos de que um “bloqueio arbitrário” afastaria investimentos na UE. No meio da guerra as partes garantiram, em comunicado conjunto, estar “a trabalhar em medidas específicas” para “expandir o fornecimento de vacinas para todos”.