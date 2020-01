Astronauta tratado a uma trombose a partir da Terra

Um astronauta norte-americano foi tratado, com sucesso, a uma trombose venosa profunda enquanto estava em órbita. O homem, cuja identidade não foi revelada para proteger a sua privacidade, estava há dois meses na Estação Espacial Internacional (EEI), quando se detetou, por acaso, uma formação de coágulos sanguíneos na veia jugular (na zona do pescoço).O problema foi descoberto quando o astronauta estava a usar ultrassons numa experiência sobre a redistribuição dos fluidos corporais em ambiente de microgravidade. Quando os médicos detetaram o coágulo, enviaram-lhe um anticoagulante, que teve de seguir por uma nave de transporte de carga, já que não havia quantidade suficiente desse medicamento na estação espacial.Esta foi a primeira vez que foi detetada uma trombose profunda venosa num astronauta em órbita, mas esta história teve um final feliz: o tratamento durou três meses, período durante o qual o doente realizou ecografias regulares ao pescoço, sob a orientação de uma equipa de radiologia que estava na Terra. Ao fim da missão de seis meses, o astronauta regressou a casa são e salvo, apesar de ter suspendido o tratamento durante quatro dias - devido à grande exigência física da viagem. No entanto, não voltou a precisar de qualquer medicação para o seu problema.O caso foi entretanto descrito na revista ‘New England Journal of Medicine’, e está a provocar alguma discussão junto da comunidade médica. Neste momento há mais perguntas do que respostas, mas se se provar que o risco de trombose venosa profunda no espaço é elevado, será preciso abrir uma nova linha de investigações.A maior parte dos problemas que ocorre no espaço (mais de 40%) prende-se com a síndrome de desadaptação. A ausência de gravidade provoca náuseas em muitos astronautas.Na lista dos problemas de saúde mais comuns no espaço (tal como foram registados no programa do Space Shuttle), o sistema nervoso é o segundo mais afetado (17% das ocorrências).Numa experiência conduzida em 2006, descobriu-se que a bactéria salmonella, que provoca envenenamento alimentar, é mais agressiva quando cultivada no espaço.Os cientistas descobriram que as equipas que trabalham em circunstâncias extremas - na Antártida ou em submarinos - podem desenvolver as mesmas doenças que os astronautas.