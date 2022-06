Há mais de 10 anos que a população da Rua Patrão Lagoa, na Póvoa de Varzim, vive com medo de sair de casa. Os constantes ataques de gaivotas obrigam miúdos e graúdos a seguirem na via com o olhar bem atento. Só este ano, pelo menos cinco pessoas foram feridas pelas aves.



Manuela Couto passa habitualmente na rua e já foi alvo de ataques.









