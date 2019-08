Aterragem violenta no aeroporto de Ponta Delgada causa danos em avião

Um avião da companhia área norte-americana, Delta AirLines, embateu com violência no solo na sequência de uma aterragem com dificuldades, no aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, danificando algumas zonas da aeronave.

Segundo avançam os jornais açorianos, o acidente ocorreu por volta da 08h30 deste domingo. O avião fazia um voo de Nova Iorque com destino a Ponta Delgada, pelo que devido ao acidente a viagem de regresso acabou por ser cancelada.

De acordo com informações da companhia área, citadas pelo jornal Açoriano Oriental, "o voo da Delta DL 414 de Nova Iorque para Ponta Delgada (PDL) sofreu um "hard landing" na chegada a Ponta Delgada. Os passageiros desembarcaram normalmente", avança.



Os passageiros vão ser colocados em voos alternativos para esta segunda-feira. A Delta AirLines, pede ainda "desculpas por qualquer inconveniente causado aos seus clientes".