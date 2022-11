Aterro em Paradela indigna moradores devido ao mau cheiro

Um aterro em Paradela, em Barcelos, está a causar revolta nos moradores das terras vizinhas que se queixam do mau cheiro. A população da Póvoa do Varzim está desesperada. A câmara municipal já tomou ações judiciais para tentar encerrar o espaço.



"Dá mau ambiente para a freguesia e até para nós", afirmam. "Não se pode abrir as janelas e depois o cheiro fica dentro de casa".

Até ao momento, os responsáveis do aterro não deram qualquer tipo de informações sobre as queixas dos moradores.

Esta situação já se mantém há mais de três meses.