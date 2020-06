Aterro tóxico com escória de alumínio está há duas décadas em Setúbal

No início do ano 2000, o empresário e um dos principais devedores do BPN, Emídio Catum, promovia, em Setúbal, o projeto conhecido como Vale da Rosa. O terreno, onde a Associação Zero denunciou estarem depositadas, há duas décadas, cerca de 30 mil toneladas de escória de alumínio chegou a pertencer à Pluripar, de Catum, que, em 2017, abriu bancarrota.