A defesa de Ricardo Salgado pede a suspensão do processo no qual o antigo banqueiro responde por três crimes de abuso de confiança, fundamentando o pedido com um atestado médico segundo o qual sofre de Alzheimer.De acordo com o documento, os sinais de defeito de memória, dificuldades de tarefas cognitivas de maior complexidade, perda de autonomia e alteração da marcha com desequilíbrio, surgiram há três, quatro anos e têm piorado.